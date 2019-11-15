Son Dakika Haberleri: Muğla'da PKK/KCK operasyonunda bir kişi yakalandı
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Muğla'da PKK/KCK operasyonunda bir kişi yakalandı

6 saat önce

Muğla'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Muğla'da PKK/KCK operasyonunda bir kişi yakalandı, System.String[]

Muğla'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Milas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bir dosyada adı geçen T.L'nin ilçede olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziantep'e gönderileceği öğrenildi.

Muğla, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:24 Kaynak: AA
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