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Muğla'da PKK/KCK operasyonunda bir kişi yakalandı
6 saat önce
Muğla'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:24 Kaynak: AA
Muğla'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
Milas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bir dosyada adı geçen T.L'nin ilçede olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziantep'e gönderileceği öğrenildi.
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