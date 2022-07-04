Trafik ve asayiş yönünde de denetimlerin yapıldığı kontrollerde kurallara uymayan bazı sürücülere cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Polis ekipleri ormanlık bölgelerde denetim yaptı - Son Dakika

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