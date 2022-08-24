Muğla otogarında şehirler arası yolcu taşıyan otobüslere 10 numara yağ denetimi yapıldı - Son Dakika
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Muğla otogarında şehirler arası yolcu taşıyan otobüslere 10 numara yağ denetimi yapıldı

24.08.2022 21:53
Muğla otogarında şehirler arası yolcu taşıyan otobüslere 10 numara yağ denetimi yapıldı

Muğla'da polis ekipleri şehirler arası yolcu taşıyan otobüslere 10 numara yağ denetimi gerçekleştirdi.

Muğla'da polis ekipleri şehirler arası yolcu taşıyan otobüslere 10 numara yağ denetimi gerçekleştirdi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından otogarda bulunan otobüslerden alınan numuneler özel bir cihazla ölçüldü.

Denetimlerde trafik ekipleri tarafından sürücü ve yolcuların emniyet kemeri, anonsla uyarı, lastiklerin mevzuata uyup uymadığı, takograf kontrolü, yeteri kadar şoför bulunup bulunmadığı, kaza önlem malzemeleri, far ve stop lambası kontrolü, fren kontrolü ve 10 numara diye tabir edilen uygun olmayan yağın kullanılıp kullanılmadığı test edildi.

36 otobüsün kontrol edildiği denetimlerde, 6 sürücüye 2 bin 99 lira cezai işlem uygulandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdür Vekili Komiser Burcu Avcı, denetimlerle hem yolcu hem de sürücülerin can güvenliğine önem verdiklerini ifade etti.

Özellikle 10 numara yağ kullanımının yaz döneminde araçlarda yangın riskini arttırdığına dikkati çeken Avcı, denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceğini dile getirdi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla otogarında şehirler arası yolcu taşıyan otobüslere 10 numara yağ denetimi yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla otogarında şehirler arası yolcu taşıyan otobüslere 10 numara yağ denetimi yapıldı - Son Dakika
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