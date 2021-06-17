Muğla'da polis memurunu şehit eden şüphelilerle bağlantılı oldukları iddiasıyla 2 kişi Aydın'da yakalandı - Son Dakika

Muğla'da polis memurunu şehit eden şüphelilerle bağlantılı oldukları iddiasıyla 2 kişi Aydın'da yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis memuru Ercan Yangöz'ü şehit eden şüphelilerle bağlantılı oldukları öne sürülen 2 kişi Aydın'da gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis memuru Ercan Yangöz'ü şehit eden şüphelilerle bağlantılı oldukları öne sürülen 2 kişi Aydın'da gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye Bodrum istikametinden giriş yapan bir otomobili takibe aldı. Polis ekiplerince durdurulan otomobildeki 2 kişi, dün akşam saatlerinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis memuru Ercan Yangöz'ü şehit edenlerle bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin, işlemlerin ardından Muğla'ya gönderileceği öğrenildi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde silah kaçakçılığı şüphesiyle polis ekiplerince takibe alınan şüpheliler tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanan polis memuru Ercan Yangöz, kaldırıldığı hastanede şehit olmuş, kurşunların isabet ettiği 2 polis memuru da yaralanmıştı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Son Dakika

Çırılçıplak pozuyla çok konuşulan Eda Taşpınar, şimdi de bikinisiyle gündeme bomba gibi düştü

İşte annelik böyle bir şey! Fedakar leylek, ölüm pahasına yavrularını korudu

Eğlenmek için gittiği bara göğüs dekoltesi nedeniyle alınmayan kadın isyan etti

Milli Takım yenildi, Ekrem İmamoğlu ima dolu paylaşımda bulundu

Burak Yılmaz, etkisiz oynayan takım arkadaşı Kenan Karaman'a sert çıktı: Neden bekliyorsun!

Saadet Partisi'ndeki gerilimde yeni perde! Eski Genel Başkan Mustafa Kamalak da safını seçti

Bakan Koca'nın paylaştığı 1 günde 224 kişiye aşı yapan Sabire hemşire konuştu

"Geçmişi kirli" tartışmasında geri adım attı! Mehmet Ali Erbil: Seda'dan özür diliyorum