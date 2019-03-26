Muğla'da Polis Şüpheli Kovalamacası
58 dakika önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, polisin "Dur" ihtarına rağmen otomobille kaçan şüpheli, kovalamacanın ardından gözaltına alındı.
Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde, polisin "Dur" ihtarına rağmen otomobille kaçan şüpheli, kovalamacanın ardından gözaltına alındı.
Osman Nuri Bilgin
Caddesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi.
Ekiplerin "Dur" ihtarına uymayan şüpheliyi yakalamak için yol güzergahlarında önlem alındı.
Milas-Bodrum kara yolu istikametinden kaçışını sürdüren şüpheli, Torba kontrol noktasında, iki otomobile çarptıktan sonra yolu kapatan polis ekiplerince durduruldu.
Araçtan indirilen ve isminin M.E.A. olduğu belirtilen şüpheli, gözaltına alındı.
M.E.A. ile aracı, polis merkezine götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:36 Kaynak: AA
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