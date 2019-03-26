Son Dakika Haberleri: Muğla'da Polis Şüpheli Kovalamacası

Muğla'da Polis Şüpheli Kovalamacası

58 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, polisin "Dur" ihtarına rağmen otomobille kaçan şüpheli, kovalamacanın ardından gözaltına alındı.

Muğla'da Polis Şüpheli Kovalamacası, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, polisin "Dur" ihtarına rağmen otomobille kaçan şüpheli, kovalamacanın ardından gözaltına alındı.

Osman Nuri Bilgin Caddesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "Dur" ihtarına uymayan şüpheliyi yakalamak için yol güzergahlarında önlem alındı.

Milas-Bodrum kara yolu istikametinden kaçışını sürdüren şüpheli, Torba kontrol noktasında, iki otomobile çarptıktan sonra yolu kapatan polis ekiplerince durduruldu.

Araçtan indirilen ve isminin M.E.A. olduğu belirtilen şüpheli, gözaltına alındı.

M.E.A. ile aracı, polis merkezine götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:36 Kaynak: AA

Bodrum, Polis, Muğla, Güncel
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