Muğla'da polis uyuşturucu satıcılarını kargo personeli gibi davranarak yakaladı - Son Dakika
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Muğla'da polis uyuşturucu satıcılarını kargo personeli gibi davranarak yakaladı

10.03.2022 23:30
Muğla'da polis uyuşturucu satıcılarını kargo personeli gibi davranarak yakaladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kargo personeli gibi davranan polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlıyı tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kargo personeli gibi davranan polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlıyı tutuklandı.

Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu kargo aracılığıyla ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu madde geleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen kargo firmasına narkotik madde arama köpeğiyle yapılan aramada uyuşturucu madde olan koliler tespit edildi.

Kargocu personeli gibi davranan ekipler, kolileri almaya gelen B.K. ve S.Ö'yü gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Uyuşturucu, Marmaris, Polis, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da polis uyuşturucu satıcılarını kargo personeli gibi davranarak yakaladı - Son Dakika


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