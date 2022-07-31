Muğla'da 6 organizatör tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla'da 6 organizatör tutuklandı

31.07.2022 19:16
Muğla'da 6 organizatör tutuklandı

MUĞLA'da polis ve jandarma ekiplerince durdurulan 4 kamyonette 112 kaçak göçmenin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan 6 organizatör tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MUĞLA'da polis ve jandarma ekiplerince durdurulan 4 kamyonette 112 kaçak göçmenin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan 6 organizatör tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, 34 plakalı 4 kamyonetin içerisinde kaçak göçmen olduğu istihbaratına ulaştı. Muğla Otogar Kavşağı'nda 24 Temmuz tarihinde akşam saatlerinde polis tarafından 2, Bayır Mahallesi'nde jandarma ekiplerince 1 ve Aydın'ın Çine ilçesinde içerisinde polisler tarafından 1 olmak üzere durdurulan 4 kamyonette 108'i Afgan, 2'si Suriye ve 2'i İran olmak 112 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Organizatör oldukları belirlenen 6 şüpheli ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.B., A.A., Y.A., A.M., tutuklandı. R.A. ile F.Y. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakılan R.A. ve F.Y'de daha sonra tutuklandı.


YORUMLAR
500
ZEHRA, KARDEŞİNİN TEDAVİ MASRAFLARI İÇİN ŞARKI SÖYLEDİĞİ EĞLENCE MEKANINDA ÖLDÜRÜLDÜ ZEHRA, KARDEŞİNİN TEDAVİ MASRAFLARI İÇİN ŞARKI SÖYLEDİĞİ EĞLENCE MEKANINDA ÖLDÜRÜLDÜ Madde bağımlısı kardeşinin tedavisi için çalışıyordu! Patronundan parasını alamayan genç kız havuza atılarak öldürüldü Madde bağımlısı kardeşinin tedavisi için çalışıyordu! Patronundan parasını alamayan genç kız havuza atılarak öldürüldü
Kaynak: DHA

Jandarma, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da 6 organizatör tutuklandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:34 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Oy oranımız yüzde 9 ile 10,5 arasında
18:04 Yıldız futbolcu Pique, çocuklarının ABD'ye taşınmasına onay vermek için Shakira'ya şart koştu: Önce borcumu öde
17:58 İstanbul Kadıköy'de bir daire için istenen 130 bin TL kira görenleri şoka uğrattı! "Metrobüse yakın" ibaresi manidar karşılandı...
17:34 ABD'de ilk belirtisi ateş olan, toprakta bulunan bir bakteri türünün ölümcül olduğu ortaya çıktı
17:33 "Takımdan ayrılacak" denilen Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın yapacağı hazırlık maçında ilk 11'de yer aldı
17:01 Beşiktaş'tan ayrılan Hırvat defans oyuncusu Domagoj Vida, Yunan ekibi AEK Atina'ya transfer oldu
16:37 Bakan Kurum, 81 ilde hayata geçirilecek TOKİ projesinin net tarihinin gelecek ay duyurulacağını açıkladı
16:26 Tam yiyeceği sırada tostunu kuşa kaptırdı! Genç adam şaşkına döndü
16:22 Beşiktaş taraftarını üzen gelişme! Torino ile anlaşmaya varan Emirhan İlkhan takımdan ayrılıyor
16:08 Ünlü sunucu Zuhal Topal, kızıyla kumsalda "Denizkızı" pozu verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 19:16:46. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla'da 6 organizatör tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement