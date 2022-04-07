Muğla'da polisler özel öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika
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Muğla'da polisler özel öğrencilerle bir araya geldi

07.04.2022 15:58
Muğla'da polisler özel öğrencilerle bir araya geldi

Muğla'da Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla engelli öğrencilerin katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Muğla'da Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla engelli öğrencilerin katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Polis ekipleri, Menteşe ilçesinde Özel Eğitim ve Uygulama Okulunu ziyaret etti.

Polisler, kendilerini okul bahçesinde karşılayan engelli öğrencilerle bir süre sohbet etti. Ziyarette öğrencilere şapka, tişört ve kırmızı düdük hediye edildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünde görevli polis ekipleri de müzik eşliğinde öğrencilerle dans etti.

Daha sonra engelli öğrenciler trafik ekiplerinin araçlarından telsiz anonsu yaptı, ekip araçlarına binerek sirenler eşliğinde şehir turu attı.

Muğla Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, gazetecilere, etkinliklerde engelliler üzerinde yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Çocukların geleceğin teminatı olduğunu belirten Dadaşoğlu, "Bugün de çocuklarımıza güzel bir gün geçirtebilmek için buradayız. Çocuklarımıza yaptırmış olduğumuz polis tişörtlerimiz, şapkalarımız, bayraklarımız ve kırmızı düdüğümüzden hediye ettik. Araçlarımızla gezdireceğiz, motosikletlerimize bindireceğiz. Onlara güzel bir gün yaşatmaya çalışacağız." dedi.

Dadaşoğlu, bugünü özel öğrencilerle geçirmekten mutlu olduklarını ifade etti.

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Engelli, Polis, Muğla, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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