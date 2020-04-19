Muğla'da polislerden küçük Hasan'a doğum günü sürprizi - Son Dakika

Muğla'nın Menteşe ilçesinde polis ekipleri, 8 yaşına giren Hasan Demir'e evinde doğum günü sürprizi yaptı.



Orhaniye Mahallesi'nde oturan Demir'in ailesinin ricası üzerine, Muğla Emniyet Müdürlüğü personeli küçük Hasan'a pastayla ziyaret gerçekleştirdi.



Polisleri karşısında görünce çok mutlu olan Hasan, daha sonra doğum günü pastasının üzerindeki mumları üfleyerek söndürdü.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sade bir kutlamanın yapıldığı doğum gününde keyifli dakikalar yaşandı.



Hasan Demir'le telefon görüşmesi yapan Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz da Hasan'ın doğum gününü kutladı.

Polis ekipleri küçük Hasan'a İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu'nun gönderdiği tişört ve "Kanka Polis" madalyası hediyelerini takdim etti.

Hasan Demir ise polisleri çok sevdiğini belirterek, kendisine sürpriz doğum günü yapan ekiplere teşekkür etti.