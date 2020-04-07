Muğla'da polislere çiçek yerine siperli maske hediye edildi - Son Dakika

Marmaris Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ve öğretmenler, 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Aldoğan ve öğretmenler, ziyarette, emniyet mensuplarıyla maske ve eldiven takıp sosyal mesafe kuralına uydu.

Polis teşkilatının 175. Yılını kutlayan Aldoğan, hep birlikte güzel günlere ulaşılacağını kaydetti.

Marmaris Emniyet Müdürü Namık Söylemez de gururlandıkların belirterek, hediye için teşekkür etti.