Bayramlaşma programının ardından Vali Orhan Tavlı ve protokol, İl Emniyet Müdürlüğü , İl Jandarma Komutanlığı, Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi ve Muğla'daki şehitlikleri ziyaret etti.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Orhan Tavlı, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da protokol bayramlaştı - Son Dakika

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