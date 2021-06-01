Muğla'da protokol üyeleri "Dünya Süt Günü" nedeniyle düzenlenen etkinlikte bir araya geldi - Son Dakika

Muğla'nın Milas ilçesinde "Dünya Süt Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte süt içen protokol üyeleri, sağlıklı yaşam için günde en az 2 bardak süt içme tavsiyesinde bulundu.

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Milas Süt Birliği işbirliğinde bir çiftlikte düzenlenen etkinlikte konuşma yapan Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, ilçesinin tarım ve hayvancılıkta ciddi potansiyele sahip olduğunu söyledi..

Milas'ın, 118 binin üzerinde büyükbaş, 80 bin civarında küçükbaş hayvan varlığıyla il genelindeki hayvan varlığının yüzde 40'ını karşıladığını belirten Böke, "Bu anlamda Milas, süt üretiminin de önde gelen lokomotif ilçesidir. İlçemizdeki günlük süt üretiminin yüzde 60'ını karşılayan Milas Süt Birliği'nin çalışmaları da sektör adına çok önemli." dedi.

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ise salgın sebebiyle tarım ve hayvancılığın öneminin bir kez daha anlaşıldığını kaydetti.

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkan Vekili ve Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin de Avrupa ülkelerinde kişi başına süt tüketim miktarının çok yüksek olduğunu, Türkiye'de de süt tüketiminin artırılması gerektiğini vurguladı.

Birlik olarak kaliteli süt üretimi yaparak tüketime sunduklarını dile getiren Gezgin, "Salgın döneminde Türkiye için kesintisiz üretim yaptık. Süt tüketiminin yaşı yok. Özellikle çocuklarımız başta olmak üzere her yaştan insanımızın sağlık için süt içmesi gerekiyor. Yapılan araştırmalar süt ve süt ürünleri tüketiminin zihin ve beden gelişimine çok ciddi katkıları olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol ve katılımcılar, süt içerek sağlıklı yaşam için herkese süt ve süt ürünleri tüketmesi tavsiyesinde bulundu.