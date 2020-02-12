Muğla'da PTT çalışanları kargosunu almaya gelen gaziye doğum günü sürprizi yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da PTT çalışanları kargosunu almaya gelen gaziye doğum günü sürprizi yaptı - Son Dakika

Muğla'da PTT çalışanları kargosunu almaya gelen gaziye doğum günü sürprizi yaptı

6 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, kargosunun almak için PTT Başmüdürlüğüne gelen gazi için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Muğla'da PTT çalışanları kargosunu almaya gelen gaziye doğum günü sürprizi yaptı, System.String[]

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, kargosunun almak için PTT Başmüdürlüğüne gelen gazi için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Adıyaman'da 2004 yılında terör örgütü ile girilen çatışmada yaralanan ve 2005 yılında gazilik unvanı alan Doğukan Atasoy, kargosunu almak için PTT Başmüdürlüğüne geldi.

Evrak işlemlerinin tamamlanmasının ardından kargoyu almak için başka birime yönlendirilen Atasoy, burada PTT çalışanları tarafından kendisi için hazırlanan doğum günü pastası ile karşılaşınca duygularına hakim olamadı.

Atasoy, doğum günü pastasını Muğla PTT Başmüdürü Kenan Çınar, Menteşe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz, Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kazım Alsan ve PTT çalışanları ile kesti.

Şehit yakınları ve gazilere verdikleri destekler için PTT ailesine teşekkür eden Atasoy, "Böyle bir sürpriz beklemiyordum. Çok duygulandım. Diğer gazi ve şehit aileleri de diğer kurumlarda benim karşılaştığım güzellikler ile karşılaşsın inşallah." dedi.

Muğla PTT Başmüdürü Kenan Çınar ise Doğukan Atasoy'un Adıyaman'da uzman çavuş olarak görev yaparken bir operasyon sırasında gazi olduğunu söyledi.

Ülkenin, şehit ve gazilerine her zaman minnettar olduğunu vurgulayan Çınar, "Doğukan kardeşimiz bizim sürekli müşterimiz. Sürekli kargolarını buradan alır ve havalelerini buradan yapar. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu ülkenin vatan olmasında emeği geçen şehit ve gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunarım. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize de sıhhat diliyorum." şeklinde konuştu.

Çınar, amaçlarının Doğukan Atasoy'a unutulmaz bir an yaşatmak olduğunu kaydetti.

Atasoy, kendisi için hazırlanan pastanın kesilmesinin ardından PTT çalışanları ile fotoğraf çektirdi.

Menteşe, Muğla, PTT, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İki yüz kiloluk orkinos, Türk balıkçıları Yunan adasına sürükledi
Son dakika: TSK, Halep'te Esed rejimi hedeflerini vurdu Eğitime kar engeli! 7 ilde okullar tatil edildi Kadir Şeker'in tutukluluğuna itiraz reddedildi

Son Dakika Haberleri
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 20:11:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muğla'da PTT çalışanları kargosunu almaya gelen gaziye doğum günü sürprizi yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]