Mobil radarla tespit edildiler - Son Dakika
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Mobil radarla tespit edildiler

20.05.2022 19:07
Mobil radarla tespit edildiler

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında fiber tekne içerisinde 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında fiber tekne içerisinde 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli fiber tekne durdurularak içerisindeki 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

Mobil radarla tespit edildiler
Mobil radarla tespit edildiler

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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