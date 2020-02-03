Muğla'da Roma dönemine ait 16 sikke ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da Roma dönemine ait 16 sikke ele geçirildi - Son Dakika

Muğla'da Roma dönemine ait 16 sikke ele geçirildi

6 saat önce

MUĞLA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait 16 sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Muğla'da Roma dönemine ait 16 sikke ele geçirildi, System.String[]

MUĞLA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait 16 sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin evindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ula'da oturan şüphelinin evine dün sabah operasyon düzenleyen ekipler, kaçak kazıda kullanılan 4 dedektör ve 16 sikke buldu. Operasyonda M.Ç. (44) gözaltına alındı. Roma dönemine ait olduğu öğrenilen sikkeler, Muğla Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüpheli M.Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:15 Kaynak: DHA
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