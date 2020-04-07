Muğla'da Roma ve Bizans dönemlerine ait 290 parça sikke ele geçirildi - Son Dakika

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Muğla'da Roma ve Bizans dönemlerine ait 290 parça sikke ele geçirildi
6 saat önce
Muğla'nın Ula ilçesinde, üzerlerinde Roma ve Bizans dönemlerine ait 290 parça sikke ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı.
Muğla'nın Ula ilçesinde, üzerlerinde Roma ve Bizans dönemlerine ait 290 parça sikke ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ve Ula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akyaka Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçta bulunan S.F.A. ve Y.E'nin üzerinde Roma ve Bizans dönemlerine ait 290 parça sikke ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Sikkeler, Muğla Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 04:26 Kaynak: AA
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