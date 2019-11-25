Son Dakika Haberleri: Muğla'da ruhsatsız midye imalathanesi kapatıldı
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Muğla'da ruhsatsız midye imalathanesi kapatıldı

6 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ruhsatsız midye üreten imalathane, zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimde mühürlendi.

Muğla'da ruhsatsız midye imalathanesi kapatıldı, System.String[]

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ruhsatsız midye üreten imalathane, zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimde mühürlendi.

Menteşe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Şeyh Mahallesi General Mustafa Muğlalı Caddesinde midye imalathanesinde denetim yaptı.

Denetimde iş yerinin ruhsatsız ve sağlıksız koşullarda midye üretiğini tespit eden ekipler, imalathanedeki 200 kilogram midyeye el koyarak iş yerini mühürledi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, halk sağlığının korunmasının kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

Gıda üretimi yapan imalathanelere denetimlerin devam ettiğini belirten Gümüş, "Denetimler sırasında ayrıca esnafımızı ve üreticileri eksikleri, hataları konusunda uyarıyor ve bilgilendiriyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığını hiçe sayan sağlıksız ortamda ve ruhsatsız üretim yapan imalathaneler için de gerekli işlemleri yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Zabıta Müdürlüğü, Menteşe, Zabıta, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:04 Kaynak: AA
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