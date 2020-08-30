Muğla'da Rus turist cinsel saldırı iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika

Muğla'nın Milas ilçesinde kadın garsona cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Rus turist, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, bir otelde tatil yapan Rus uyruklu M.S, aynı otelde garson olan A.Y'ye otelin karşılama merkezinde cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla A.Y'nin şikayeti üzerine gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Milas Adliyesi'ne sevk edilen Rus turist M.S, "cinsel saldırı" suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 18:53 - Kaynak: AA
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