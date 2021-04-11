Rus turist kafilesini taşıyan yolcu uçağı havalimanında "su takı"yla karşılandı - Son Dakika

Muğla'da, Rusya'dan gelen turistleri taşıyan uçak, havalimanında "su takı" gösterisiyle karşılandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'dan 212 yolcuyla havalanan Azur Havayolları'na ait uçak, Milas- Bodrum Havalimanı'na indi.

Rus turistlere, bölgeye bu sezon ilk kez kafile halinde gelmeleri dolayısıyla pistteki itfaiye ekiplerince "su takı" gösterisi sunuldu.

Uçaktan inen turist kafilesi, gerekli işlemlerin ardından tatil yapacakları Bodrum ilçesine gitmek üzere havalimanından ayrıldı.

TAV Milas-Bodrum Genel Müdürü İclal Kayaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Milas-Bodrum Havalimanı'nda sezonun ilk dış hat uçuşunu karşıladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Salgın tedbirleriyle hizmet verdiklerini belirten Kayaoğlu, "Milas-Bodrum Havalimanı, 'Havaalanı Pandemi Tedbirleri Sertifikasyonu'nu aldı ve Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı tarafından oluşturulan protokolü imzaladı. Pandemi döneminde güvenli seyahat için Uluslararası Havalimanları Konseyince oluşturulan 'Havalimanı Sağlık Akreditasyonu'nu da aldık." diye konuştu.

Kayaoğlu, bu sezon dış hat uçuşlarında geçen yıla oranla artış yaşanmasını umduklarını ifade etti.