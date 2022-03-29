Muğla'da 'rüşvet' operasyonu; orman işletme müdürü dahil 25 gözaltı - Son Dakika
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Muğla'da 'rüşvet' operasyonu; orman işletme müdürü dahil 25 gözaltı

29.03.2022 16:03
Muğla'da 'rüşvet' operasyonu; orman işletme müdürü dahil 25 gözaltı

MUĞLA'da, jandarmanın düzenlediği rüşvet operasyonunda, aralarında Dalaman Orman İşletme Müdürü Önder M.'nin de bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

MUĞLA'da, jandarmanın düzenlediği rüşvet operasyonunda, aralarında Dalaman Orman İşletme Müdürü Önder M.'nin de bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü'ndeki 'rüşvet', 'irtikap', 'zimmet', 'görevi kötüye kullanma' iddialarının ardından harekete geçti. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda; Dalaman Orman İşletme Müdürü Önder M., 2 işletme şefi, Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Karacaağaç Mahallesi muhtarı Vedat K. ile birlikte toplam 25 kişi gözaltına alındı. Dalaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltı sayısında artış olabileceği belirtildi.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Muğla'da 'rüşvet' operasyonu; orman işletme müdürü dahil 25 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da 'rüşvet' operasyonu; orman işletme müdürü dahil 25 gözaltı - Son Dakika
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