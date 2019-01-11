Son Dakika Haberleri: Muğla'da Sağanak

Muğla'da Sağanak

1 saat önce

Muğla'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı tarım arazilerini su bastı.

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Muğla'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı tarım arazilerini su bastı.


Muğla Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kent merkezinde metrekareye 38,4 kilogram yağış düştü.


Bölgede aralıklarla etkisini sürdüren yağış nedeniyle merkez Menteşe ilçesindeki Düğerek, Yaraş ve Karabağlar mahalleleri ile Yayla mevkisi ve çevre yolundaki bazı tarım alanları su altında kaldı. Bazı mahallelerde de yoğun su birikinleri oluştu.

Yağışlar nedeniyle çok sayıda yaralanmalı ve hasarlı trafik kazası meydana geldiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:14 Kaynak: AA

Muğla, Güncel
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