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Muğla'da sağanak

49 dakika önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte sabaha karşı etkisini artıran gök gürültülü sağanak nedeniyle cadde, sokak ve yollarda su birikintileri oluştu.

Bazı iş yerlerinde su baskını meydana geldi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgede çalışma yaptı.

Menteşe, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 08:56 Kaynak: AA
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