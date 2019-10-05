Muğla'da sağanak
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 08:56 Kaynak: AA
Muğla'nın Menteşe ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte sabaha karşı etkisini artıran gök gürültülü sağanak nedeniyle cadde, sokak ve yollarda su birikintileri oluştu.
Bazı iş yerlerinde su baskını meydana geldi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgede çalışma yaptı.
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