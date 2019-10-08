Son Dakika Haberleri: Muğla'da sağanak
Son Dakika Güncel Muğla'da sağanak

Muğla'da sağanak

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanakta kara yolu trafiğe kapandı, su taşkınları meydana geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanakta kara yolu trafiğe kapandı, su taşkınları meydana geldi.

İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanağın ardından, Bitez ve Konacık mahalleleri ile bazı cadde ve sokaklarda mazgalların tıkanması sonucu su taşkınları yaşandı.

Yoğun su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken, sürücüler de zor anlar yaşadı.

Su giderlerinin tıkanması sonucu trafiğe kapanan Bodrum- Turgutreis kara yolu çalışmaların ardından açıldı.

Yağış, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Muğla'da sağanak

Bodrum, Sabah, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:29 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altunizade metrobüs durağında yoğunluk yine devam etti
Meteoroloji, İstanbul'daki sağanak yağışın akşam saatlerine kadar süreceğini duyurdu İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var "Savaşa hayır" diyen Yeşim Salkım, kendisine cevap veren astsubaya sert çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 12:44:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'da sağanak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]