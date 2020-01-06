Muğla'da sağanak denizin rengini değiştirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da sağanak denizin rengini değiştirdi - Son Dakika

Muğla'da sağanak denizin rengini değiştirdi

6 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanakla derelerden gelen su denizin rengini değiştirdi.

Muğla'da sağanak denizin rengini değiştirdi, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanakla derelerden gelen su denizin rengini değiştirdi.

İlçede etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.


Tepe, Kemeraltı, Çamdibi, Beldibi mahalleleri ve okullar bölgesindeki yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.


Derelerdeki çamurlu suyun döküldüğü bölgelerde deniz, kahverengine döndü.

Menteşe ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı, çok sayıda hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Yeniköy Mahallesi'nde sağanak nedeniyle biriken suyun yükselmesi sonucu araçta mahsur kalan iki kişi kurtarıldı.

Bazı yerlerde tarım arazileri de su altında kaldı.

Kemeraltı, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da Topkapı alt geçidini su bastı
Seda Sayan'ın sırtında sıcak su torbası patladı John Bolton, Senato'daki azil oturumunda ifade vermeye hazır 15 yıllık sır çözüldü! İlaçla uyutulup, iple boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
21:08 BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: "Tehlikeli zamanlarda yaşıyoruz" - Son Dakika
21:08 Bilecik'te taşımalı eğitime kar engeli - Son Dakika
21:08 AB dışişleri bakanları olağanüstü toplanacak - Son Dakika
21:06 Akar-Esper görüşmesinde, Irak'taki gelişmeler başta olmak üzere bölgede iki ülkeyi ilgilendiren... - Son Dakika
21:04 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü. - Son Dakika
20:42 John Bolton, Senato'daki azil oturumunda ifade vermeye hazır - Son Dakika
20:08 15 yıllık sır çözüldü! İlaçla uyutulup, iple boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 21:08:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Muğla'da sağanak denizin rengini değiştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]