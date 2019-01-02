Son Dakika Haberleri: Muğla'da Sağanak Etkili Oldu

Muğla'da Sağanak Etkili Oldu

2 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Özgür Atilla Tuzkaya'ya ait 55 küçükbaş hayvan, Hisarönü Mahallesi Değirmenyeni mevkisindeki ahırı su basması nedeniyle telef oldu.

İlçedeki birçok iş yerinde su baskınları meydana gelirken, buralarda tahliye çalışmaları başlatıldı. Dere yataklarına yakın bazı ağaçların da devrildiği görüldü. Mahalledeki çok sayıda tarım arazisi de su altında kaldı.

Datça- Bozburun yol ayrımında köprü yapımının sürdüğü alanda suyun debisinin yükselmesinden dolayı kara yolu trafiğe kapatıldı.

Karayolları ekipleri yolu trafiğe açmak için çalışma başlattı. Yolun öğleden sonra tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açılacağı bildirildi.

Kayalık Mahallesi'nde yola düşen kaya parçaları da temizlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de merkeze 40 kilometre uzaklıktaki mahalle okullarında görev yapan öğretmenleri 2 ayrı araçla toplu halde okullarına gönderdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:26 Kaynak: AA

Marmaris, Muğla, 3. Sayfa
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