Son Dakika Haberleri: Muğla'da Sağanak Etkili Oldu

Muğla'da Sağanak Etkili Oldu

1 saat önce

Muğla'nın Milas ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçede akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak nedeniyle Beyciler Mahallesi girişindeki yolu su bastı.

Araçlar su biriken yoldan geçerken zorluk yaşadı. Bazı mahalleler ise traktör kullanarak evlerine ulaşım sağladı.

Yağışlı günlerde ulaşımda zorluklar yaşadıklarını ifade eden vatandaşlar, yol üzerinde lastik yakarak duruma müdahale etmeyen belediye ekiplerini protesto etti.

Su basan yolda ilerlemeye çalışırken otomobilinde maddi hasar oluştuğunu söyleyen Mehmet Kabakçı, ihbarda bulunulmasına rağmen belediyenin su baskınını önleyecek bir çalışma yapmadığını ifade etti.

Su birikintisinin oluştuğu bölgeden geçmesi nedeniyle aracının arıza yaptığını belirten Kabakçı, "Aracımı servise götürdüğümde su nedeniyle hasar oluştuğu söylendi. 2 bin lira masraf ederek aracımı tamir ettirdim. Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki bu yolda yaşadığımız sorunu defalarca belediye yetkililerine bildirdik ama çözüme dair hiç bir müdahale yapılmadı. Mahalleli olarak bu durumdan şikayetçiyiz." dedi.

Belediye yetkililerinin su baskınına karşı yolda önlem almasını talep eden Duran Arslan ise işçi ve okul servislerinin su baskını sebebiyle mahalleye girmek istemediğini ifade ederek, mahallelinin mağdur olduğunu dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:54 Kaynak: AA

Milas, Muğla, Güncel
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