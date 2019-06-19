Son Dakika Haberleri: Muğla'da sağanak etkili oldu
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Muğla'da sağanak etkili oldu

1 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sağanak etkili oldu.

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde sağanak etkili oldu.
İlçede sağanağın yol açtığı su taşkınları sonucu bazı mahallelerde rögar kapakları yerinden çıktı.
Yoğun su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Sürücülerin de zor anlar yaşadığı ilçede, çok sayıda hasarlı trafik kazası meydana geldi.
Şeyh ve Akyol mahallelerindeki yollar ile Marmaris Bulvarı ve Cumhuriyet Caddesi'nde yoğun su birikintileri oluşurken, bölgedeki bazı binaların bodrum katlarını da su bastı.

Muğla-Marmaris kara yolunda ise biriken su nedeniyle araçlar ilerleyemedi. İlçede yoğun yağış nedeniyle bazı bölgelerde de ağaçlar devrildi.
Kavşaklarda önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli araç kullanmaları yönünde uyardı. Yağışın etkisiyle Menteşe ve Ula ilçelerinde yaralamalı ve hasarlı trafik kazaları meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 07:10 Kaynak: AA
Menteşe, Muğla, Güncel
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