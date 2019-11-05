Muğla'da sağanak etkili oldu

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre ilçeye son 24 saatte, metrekareye 185 kilogram yağış düştü.

Belediye ekipleri, caddelerde ve sahillerde temizlik çalışması yaptı.

Marmaris- Datça ve Marmaris- Menteşe kara yolunda küçük çaplı kaya parçaları yola düştü. Kara yolları ekipleri kayaları temizleyerek yolu trafiğe açık tuttu.

Şiddetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı.

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