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Son Dakika Güncel Muğla'da sağanak etkili oldu

Muğla'da sağanak etkili oldu

6 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Şiddetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı.


Marmaris- Datça ve Marmaris- Menteşe kara yolunda küçük çaplı kaya parçaları yola düştü. Kara yolları ekipleri kayaları temizleyerek yolu trafiğe açık tuttu.


Derelerde oluşan çamurlu suyun döküldüğü bölgelerde denizin rengi kahverengiye döndü.


Belediye ekipleri, caddelerde ve sahillerde temizlik çalışması yaptı.

Kemeraltı Mahallesi'nde bir apartmanın otoparkını su bastı. Otoparkta bulunan 3 otomobil ve 3 motosiklet, su altında kaldı.

İlçe genelinde 27 evin bodrum katı su doldu. İtfaiye ekipleri pompalarla suyu boşaltmaya çalıştı.

Tepe Mahallesi'nde bulunan derede bağlı balıkçı teknelerinden biri battı. Tekne vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.

Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı'nda ise bir ayakkabı dükkanı sular altında kaldı.

Marmaris Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçeye 24 saatte, metrekare başına 185 kilogram yağış düştüğü, sabahın ilk ışıklarıyla hasar tespit ve temizlik çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Marmaris, Menteşe, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:36 Kaynak: AA
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