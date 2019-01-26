Muğla'da Sağanak Etkili Oluyor

Muğla
'da iki gündür etkili olan sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı.
AA muhabirinin Muğla Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Menteşe
ilçesinde son 24 saatte metrekareye 63, Ula
'da ise 27 kilogram yağış düştü.
Yağışlar nedeniyle Menteşe ilçesinde Karabağlar
Yaylası'ndaki tarım arazileri ile Düğerek, Ortaköy
, Yaraş, Çevre Yolu, Akkaya ve Yerkesik
mahallelerinde tarım arazilerini su bastı.
Ortaköy, Yaraş, Karabağlar mahallelerinde yolların suyla dolması sonucu, sürücüler ve vatandaşlar zor durumda kaldı. Kavşaklarda önlem alan trafik ekipleri, etkili yağış nedeniyle sürücüleri dikkatli araç kullanmaları yönünde uyardı.
Ula ilçesinde ise etkili sağanak nedeniyle Akyaka
ve Gökova
mahallelerindeki tarım alanları su altında kaldı. Akyaka'da sağanak ve fırtına nedeniyle bir tekne battı.
Muğla- Antalya
ve Muğla- Denizli
güzergahlarının bazı bölümlerinde yer yer heyelan meydana geldiği, Karayolları ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının sürdüğü bildirildi.