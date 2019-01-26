Son Dakika Haberleri: Muğla'da Sağanak Etkili Oluyor

Muğla'da Sağanak Etkili Oluyor

54 dakika önce

Muğla'da iki gündür etkili olan sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı.

Muğla'da Sağanak Etkili Oluyor, System.String[]
Muğla'da iki gündür etkili olan sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı.


AA muhabirinin Muğla Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Menteşe ilçesinde son 24 saatte metrekareye 63, Ula'da ise 27 kilogram yağış düştü.

Yağışlar nedeniyle Menteşe ilçesinde Karabağlar Yaylası'ndaki tarım arazileri ile Düğerek, Ortaköy, Yaraş, Çevre Yolu, Akkaya ve Yerkesik mahallelerinde tarım arazilerini su bastı.

Ortaköy, Yaraş, Karabağlar mahallelerinde yolların suyla dolması sonucu, sürücüler ve vatandaşlar zor durumda kaldı. Kavşaklarda önlem alan trafik ekipleri, etkili yağış nedeniyle sürücüleri dikkatli araç kullanmaları yönünde uyardı.

Ula ilçesinde ise etkili sağanak nedeniyle Akyaka ve Gökova mahallelerindeki tarım alanları su altında kaldı. Akyaka'da sağanak ve fırtına nedeniyle bir tekne battı.


Muğla- Antalya ve Muğla- Denizli güzergahlarının bazı bölümlerinde yer yer heyelan meydana geldiği, Karayolları ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:26 Kaynak: AA

Karabağlar, Muğla, Güncel
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