Muğla'da sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı - Son Dakika
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Muğla'da sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı

6 saat önce

Muğla'da sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı.

Muğla'da sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı, System.String[]

Muğla'da sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı.


Muğla Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Menteşe ilçesinde 24 saatte metrekareye 83,4 kilogram yağış düştü.


Yağışlar nedeniyle Menteşe ilçesinde Karabağlar yaylası ile Düğerek, Ortaköy, Yaraş, Çevre Yolu, Akkaya ve Yerkesik mahallelerinde tarım arazilerini su bastı.


Ortaköy, Yaraş, Karabağlar mahallelerinde yolların suyla dolması sonucu, sürücüler ve vatandaşlar zor durumda kaldı.


Yağışlar nedeniyle Menteşe ve Ula ilçesinde yaralamalı ve hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Muğla- Antalya ve Muğla- Denizli güzergahlarının bazı bölümleri ile Menteşe Evleri Yamaç Evleri Sitesi'nde de aşırı yağış nedeniyle heyelan oluştu. Kopan kaya parçaları sitenin bahçesine düştü.

Yılanlı mevkisinde de belediye ekipleri yağışlar nedeniyle yollara dökülen kaya parçalarını temizledi.

Menteşe, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:22 Kaynak: AA
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