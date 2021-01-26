Sağanak nedeniyle istinat duvarı çöktü - Son Dakika

Muğla'da kuvvetli yağış nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı.
Menteşe ilçesinde kuvvetli sağanak etkili oluyor.
İlçenin Düğerek, Yaraş, Ortaköy, Yeniköy mahalleleri ile Karabağlar Yaylası mevkisindeki bazı tarım alanlarını su bastı.
Aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle Karamehmet Mahallesi Tütüncüler Sokağı'ndaki müstakil evin istinat duvarının çökmesi sonucu 2 araçta hasar oluştu.
Menteşe Belediyesi Zabıta ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: AA
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