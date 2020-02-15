Muğla'da sağanak sonucu oluşan çamurlu su denizin rengini değiştirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da sağanak sonucu oluşan çamurlu su denizin rengini değiştirdi - Son Dakika

Muğla'da sağanak sonucu oluşan çamurlu su denizin rengini değiştirdi

18 dakika önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak etkili oldu.

Muğla'da sağanak sonucu oluşan çamurlu su denizin rengini değiştirdi, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak etkili oldu.

Marmaris'te sağanakla derelerden gelen su, denizin rengini değiştirdi. Derelerdeki çamurlu suyun döküldüğü bölgelerde deniz, kahverengiye döndü.

Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, üç elektrik panosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tepe Mahallesi'nde kanal taşması nedeniyle üç evin bahçesini su bastı. Belediye ekipleri dere ağızlarında iş makineleriyle temizlik yaptı.

Ağaçta kalan bir kedi de itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, son 24 saatte ilçe merkezinde metrekareye 146 kilogram yağış düştü.

Marmaris, İtfaiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sanatçı Salkım'ın doğup büyüdüğü ev yıkıldı
Son dakika: Bahçelievler'de daha önce boşaltılan 7 katlı bina çöktü Son dakika: Bahçelievler'de çöken 7 katlı binanın 2 katının kaçak olduğu ortaya çıktı Bahçelievler Belediye Başkanı: Binanın çökme nedeni kolon demirlerinin satılmak üzere alınması

Son Dakika Haberleri
11:59 Şeyma Subaşı, yabancı dostlarını överken Türk arkadaşlarını da eleştirdi
11:41 Ünlü şarkıcı, Kolombiya güzeliyle evleniyor! İşte detaylar...
11:41 Sağlık sorunları nedeniyle konserini iptal eden Sıla'dan flaş açıklama
11:19 Merve Özbey, Sevgililer Günü'nde Bursa'da sahneye çıktı
10:59 Ozan Güven'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya sorusuna ilginç tepki: Siz sordunuz, siz cevaplayın

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 12:40:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muğla'da sağanak sonucu oluşan çamurlu su denizin rengini değiştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]