Muğla'da sağanak su baskınlarına neden oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da sağanak su baskınlarına neden oldu - Son Dakika

Muğla'da sağanak su baskınlarına neden oldu

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak nedeniyle çok sayıda iş yeri ve evi su bastı.

Muğla'da sağanak su baskınlarına neden oldu, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak nedeniyle çok sayıda iş yeri ve evi su bastı.

İlçe merkezinde sabah başlayan sağanak, öğlen saatlerinde etkisini artırdı. Sağanak nedeniyle yoğun su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda yayalar ile sürücüler zor anlar yaşadı.

Yalıkavak Mahallesi'ndeki bazı rögarlar taştı. Yaşanan su baskınları nedeniyle 30'a yakın ev ve iş yerini su bastı. İş yerlerinin içerisi ve bahçeleri adeta gölete dönüştü. Vatandaşlar kendi imkanları ve belediyenin yardımıyla evlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı.

Mağdur olan iş yeri sahipleri ise bu tür su taşkınlarının sık sık yaşandığını belirterek, yetkililerden önlem almasını istedi. Yağış sonrası çamurlu suların denize döküldüğü alanlarda da denizin rengi kahverengiye döndü.

Rüzgarın saatteki hızının da 50 kilometreye ulaştığı ilçede, bugün yapılması planlanan Dragon İlkbahar Serisi 1. Ayak ilk gün yarışlarının iptal edildiği bildirildi.

Öte yandan, ilçede son 24 saatte metre kareye 63 kilogram yağışın düştüğü öğrenildi.

Bodrum, Sabah, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 05:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

KENDİLERİNE AİT OLDUĞUNU İDDİA EDEREK YOLU TRAFİĞE KAPATTILAR
18-19 Şubat'ta İstanbul'un 3 ilçesinde 24 saatlik su kesintisi yaşanacak Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı Meteoroloji'den 6 bölgeye sağanak yağış uyarısı

Son Dakika Haberleri
23:23 Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu gönlünü spor hocası Umut Duygu'ya kaptırdı
22:42 Rus milyarder Abramovich'in kızı Sofia sosyal medyada sevgili arıyor
20:50 Merakla beklenen Survivor'ın 1. bölüm fragmanı yayınlandı
20:37 Ünlü oyuncu Can Yaman, Survivor'dan gelen sunuculuk teklifine olumsuz yanıt verdi
20:05 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy anoreksiya hastalığına yakalandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 00:11:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muğla'da sağanak su baskınlarına neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]