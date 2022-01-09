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Sağanak su baskınlarına yol açtı, dolu araçlara hasar verdi - Son Dakika

Sağanak su baskınlarına yol açtı, dolu araçlara hasar verdi

09.01.2022 11:02

Muğla'da sağanak sonrası su baskınları meydana geldi, dolu nedeniyle çok sayıda araç hasar gördü.

Muğla'da sağanak sonrası su baskınları meydana geldi, dolu nedeniyle çok sayıda araç hasar gördü.

Bodrum ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak ve dolu kent merkezi başta olmak üzere, yarımada genelinde etkili oluyor.

Dolu nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Yalıkavak Mahallesi'nde sağanak sonrasında bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ekiplerin 2 ev su baskını, bir mahsur kalma ve 22 bahçe su baskını olayına müdahale ettiği bildirildi.

Marmaris'te denizin rengi kahverengiye dönüştü

Marmaris ilçesinde son 24 saatte metrekareye 160,2 kilogram yağış düştü. Zaman zaman etkili olan dolu araçlara, teknelere ve iş yerlerinin tentelerine zarar verdi.

İçmeler ve Armutalan mahallerinde bazı evlerin bahçelerinde ve evlerde su baskınları yaşandı.

Turunç ve Hisarönü mahallelerinde ise kara yoluna düşen kaya parçaları ekiplerce kaldırıldı.

Denizin rengi derelerden akan çamurlu suyla kahverengiye dönüştü.

Sağanak su baskınlarına yol açtı, dolu araçlara hasar verdi
Sağanak su baskınlarına yol açtı, dolu araçlara hasar verdi
Sağanak su baskınlarına yol açtı, dolu araçlara hasar verdi
Sağanak su baskınlarına yol açtı, dolu araçlara hasar verdi
Sağanak su baskınlarına yol açtı, dolu araçlara hasar verdi
Sağanak su baskınlarına yol açtı, dolu araçlara hasar verdi
Sağanak su baskınlarına yol açtı, dolu araçlara hasar verdi
Sağanak su baskınlarına yol açtı, dolu araçlara hasar verdi

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Tragger, Bodrum, Muğla, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağanak su baskınlarına yol açtı, dolu araçlara hasar verdi - Son Dakika


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