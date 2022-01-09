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Muğla'da sağanak su baskınlarına yol açtı, dolu araçlara hasar verdi - Son Dakika

Muğla'da sağanak su baskınlarına yol açtı, dolu araçlara hasar verdi

09.01.2022 17:17

Muğla'da sağanak sonrası su baskınları meydana geldi, dolu nedeniyle çok sayıda araç hasar gördü.

Muğla'da sağanak sonrası su baskınları meydana geldi, dolu nedeniyle çok sayıda araç hasar gördü.

Bodrum ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak ve dolu, kent merkezi başta olmak üzere, yarımada genelinde etkili oluyor.

Dolu nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Yalıkavak Mahallesi'nde sağanak sonrasında bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ekiplerin ilçede bir mahsur kalma olayına, 12 kanalizasyon taşmasına ve 50 su baskınına müdahale ettiğini bildirdi.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Belediye Başkanı Ahmet Aras, yağışın ardından sıkıntı yaşanan bölgelerde incelemelerde bulundu. Yalıkavak Mahallesi'ndeki su basan alanları inceleyen yetkililer, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Vatandaşlarımızın zararlarını inceliyoruz"

Kaymakam Bayar, inceleme sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, gece saatlerinden itibaren ilçede oldukça etkili yağışın meydana geldiğini söyledi.

Yağıştan özellikle kuzey bölgesinin daha çok etkilendiğini ifade eden Bayar, "Yalıkavak ve ilçe merkezindeki bir deremiz taştı ama hepsi kontrolümüz altında. Ekiplerimiz de gece saatlerinden itibaren sahadaydı. Belediye ekiplerimizle de geziyoruz vatandaşlarımızın zararlarını inceliyoruz. Sorunları yerinde görmek için dolaşıyoruz. Bir dahaki sefere olmaması için tedbirleri almak için çalışma yürütüyoruz." diye konuştu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da yağışın özellikle Yalıkavak bölgesinde sıkıntı yarattığına dikkati çekerek, "Yağmurun şiddeti çok fazlaydı. Buradaki bazı dükkanlar yol kotunun altında olduğu için su basan yerlerdi. Geçen yıl belli oranda müdahale ettik ama bu sefer ki yağmurun şiddeti çok fazlaydı. Bu bölgelere yeniden müdahale edeceğiz. Kaymakamlık ve diğer kurumlarla sıkıntıları yerinde inceliyoruz." ifadelerini kullandı.

Marmaris'te denizin rengi kahverengiye dönüştü

Marmaris ilçesinde son 24 saatte metrekareye 160,2 kilogram yağış düştü. Zaman zaman etkili olan dolu araçlara, teknelere ve iş yerlerinin tentelerine zarar verdi.

Beldibi Mahallesi Gökbel mevkisinde heyelan ve sağanak nedeniyle ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. Yola devrilen ağaç ve elektrik direkleri ekipler tarafından kaldırıldı.

Turunç ve Hisarönü mahallelerinde de kara yoluna düşen kaya parçaları ekiplerce temizlendi.

Belediye ekiplerinin ilçe genelinde 2 mahsur kalma, 71 su baskını, 53 kanalizasyon ve yağmur suyu ızgara tıkanıklığına müdahale ettiği belirtildi.

Denizin rengi derelerden akan çamurlu suyla kahverengiye dönüştü.

İlçede yaşanan dolu ve sağanaklarla ilgili Marmaris Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde başlayan aşırı yağışlar dolayısıyla gerekli tedbirlerin alındığını ve müdahale çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Yol ve kanal tıkanıklıklarına Karayolları, Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi (İtfaiye Daire Başkanlığı, MUSKİ, Büyükşehir Belediye Fen İşleri), Marmaris Belediyesi, DSİ ekiplerince müdahale edildiği belirtildi.

Mahallelerde dolu ve sağanak nedeniyle kapanan yolların temizlenerek trafiğe açıldığı, derelerdeki su seviyelerinin takip edildiği belirtilen açıklamada, Hisarönü Mahallesi Asparan mevkisinde köprüde çökme meydana geldiği ve ilgili kurumlara bilgi verildiği kaydedildi.

Açıklamada, enerji verilmeyen bölge bulunmadığı belirtilerek, hasar tespit çalışmalarına Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce, zarar tespit çalışmalarına Defterdarlık tarafından başlandığı vurgulandı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, İçmeler Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak belediye ekiplerinden bilgi aldı.

Muğla'da sağanak su baskınlarına yol açtı, dolu araçlara hasar verdi
Muğla'da sağanak su baskınlarına yol açtı, dolu araçlara hasar verdi
Muğla'da sağanak su baskınlarına yol açtı, dolu araçlara hasar verdi
Muğla'da sağanak su baskınlarına yol açtı, dolu araçlara hasar verdi
Muğla'da sağanak su baskınlarına yol açtı, dolu araçlara hasar verdi
Muğla'da sağanak su baskınlarına yol açtı, dolu araçlara hasar verdi
Muğla'da sağanak su baskınlarına yol açtı, dolu araçlara hasar verdi
Muğla'da sağanak su baskınlarına yol açtı, dolu araçlara hasar verdi

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Tragger, Bodrum, Muğla, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da sağanak su baskınlarına yol açtı, dolu araçlara hasar verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da sağanak su baskınlarına yol açtı, dolu araçlara hasar verdi - Son Dakika
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