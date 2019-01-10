Muğla
'da sağanak ve fırtına etkili oluyor. Bodrum
ilçesinde, güney ve güneybatı yönlerden lodosla esen rüzgarın saatteki hızı 70 ile 80 kilometreye ulaştı. Fırtına nedeniyle oluşan dalgalar, sahildeki işletmelerin balkonlarına kadar yükseliyor.
Sahilde masa ve sandalyeleri bulunan işletmeciler, eşyalarını kaldırıp, kum torbalarıyla önlem aldı. Bazı vatandaşlar ise kuvvetli rüzgar nedeniyle yürümekte güçlük çekti.
Fırtınayla birlikte etkili olan sağanak dolayısıyla bazı cadde ve sokaklarda yoğun su birikintileri oluşurken, trafikte de aksamalar meydana geldi. Marmaris
'te sağanak ve rüzgar
Sağanak nedeniyle yola düşen kaya parçaları, ulaşımı aksattı. Yamaçlardaki kaya parçaları ve toprak, Çetibeli, Turunç ve Hisarönü mahallelerinde kara yoluna düştü. Karayolları ekipleri yolu temizlerken, ulaşım zaman zaman aksadı.
İlçe merkezinde de öğrenciler, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.
Etkili olan yağmur sonrasında derelerde oluşan çamurlu suyun denize dökülmesiyle sahil boyunda suyun rengi kahverengiye döndü.
Meteoroloji yetkilileri, rüzgarın saatteki hızının 60 kilometreyi bulduğunu, son 24 saat içinde ilçe merkezinde metrekareye 41 kilogram yağmur düştüğünü, sağanakların hafta boyunca devam edeceğini bildirdi.