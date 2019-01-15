Son Dakika Haberleri: Muğla'da Sağanak ve Fırtına

Muğla'da Sağanak ve Fırtına

1 saat önce

Muğla ve ilçelerinde etkili olan sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

Muğla'da Sağanak ve Fırtına, System.String[]
Muğla ve ilçelerinde etkili olan sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

Dalaman ilçesinde hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Hürriyet Mahallesi Camisi'nin minaresi zarar gördü.

Cami imamının haber vermesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz da minareye çıkarak inceleme yaptı.

Namaz kılmak için camiye gelen vatandaşlar, cami imamı tarafından minare külahının düşme tehlikesi nedeniyle evlerine yönlendirildi.

Caminin eğilen külahı iki vinç ve minareye çıkan işçilerin 1 saatlik çalışmalarının ardından indirildi.


Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'nde ise şiddetli fırtına sebebiyle dalga boyunun yükselmesi sonucu caretta caretta deniz kaplumbağalarının üreme alanı olan İztuzu Plajı su altında kaldı.

Plajda bulunan işletmeleri su bastı.
Bölgede bulunan çalışanlar da işletmelerdeki suları temizlemek için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:35 Kaynak: AA

Hürriyet Mahallesi, Dalaman, Muğla, 3. Sayfa, Güncel
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