Muğla'da Sağanak ve Fırtına

Muğla
ve ilçelerinde etkili olan sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Dalaman
ilçesinde hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Hürriyet Mahallesi
Camisi'nin minaresi zarar gördü.
Cami imamının haber vermesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz
da minareye çıkarak inceleme yaptı.
Namaz kılmak için camiye gelen vatandaşlar, cami imamı tarafından minare külahının düşme tehlikesi nedeniyle evlerine yönlendirildi.
Caminin eğilen külahı iki vinç ve minareye çıkan işçilerin 1 saatlik çalışmalarının ardından indirildi. Ortaca
ilçesi Dalyan Mahallesi'nde ise şiddetli fırtına sebebiyle dalga boyunun yükselmesi sonucu caretta caretta deniz kaplumbağalarının üreme alanı olan İztuzu Plajı su altında kaldı.
Plajda bulunan işletmeleri su bastı.
Bölgede bulunan çalışanlar da işletmelerdeki suları temizlemek için çalışma başlattı.