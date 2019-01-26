Muğla'da Sağanak ve Fırtına

Muğla
ve ilçelerinde etkili olan sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Marmaris
ilçesinde, gece saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış ve fırtınada 80 ağaç devrildi.
Saatteki hızı 107 kilometre ölçülen fırtına nedeniyle, Marmaris Belediyesi
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, devrilen ve devrilmesi muhtemel ağaçları kaldırdı.
Turunç-Kumlubük yolunda kayalar yola düştü. Osmaniye
Mahallesi'nde yolda toprak kayması meydana geldi, ağaçlar elektrik tellerini koparınca bölgeye bir süre elektrik verilemedi.
Adağazı Mahallesi'nde bazı bölgelerde su birikintileri oluştu, derelerde oluşan çamurlu suyun dökülmesiyle sahil boyunda denizin rengi kahverengiye döndü.
Rüzgar nedeniyle denizde dalgalar oluştu, yat limanındaki işletmeler, şiddetli fırtınadan dolayı işletmelerini açmadı.
Marmaris Halk Plajı'nda temizlik yapan belediye işçileri bulduğu caretta carettayı Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinden (DEKAMER) gelen ekiplere teslim etti.
- Bodrum
'da tarım arazileri sular altında kaldı Datça
ilçesinde hızı zaman zaman 100 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Emecik Mahallesi Camisi'nin minaresi zarar gördü.
Caminin alem ve külah ve üst kısmı yıkıldı. Cami ve çevresinde güvenlik tedbiri alındı.
Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle, Mumcular Mahallesi'ndeki bazı tarım arazileri sular altında kaldı. Arazilerde bulunan ve hobi olarak dizayn edilen bazı ev ve bahçelerde su alarak zarar gördü. Evlerde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi.
İçinde ev de bulunan hobi bahçesi zarar gören Ahmet Alakuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, aşırı yağıştan olumsuz yönde etkilendiklerini söyledi.
Eşyaların tamamının kullanılmayacak hale geldiğini ifade eden Alakuş, "Burası ailemle birlikte geldiğim hobi bahçesiydi. Meyve bahçesine dönüştürmüştük. Ağaçlarda sular altında kalmış. Sel taşkını nedeniyle zarar gördük." diye konuştu.
Öte yandan sağanak nedeniyle, bir süredir alt seviyelerde seyreden Mumcular Barajı'ndaki su miktarı oldukça yükseldi.
Suyun yükseldiğini gören ve duruma sevinen mahalleli, baraj etrafında yoğunluk oluşturdu. Mahalle sakinlerinden Dural Hamurlu, barajdaki suyun yükselmesine sevindiklerini belirterek, "Yükselmesinde bugünkü yağışlar çok etkili oldu. Biz buna çok seviniyoruz. Uzun zamandır bu şekilde değildi." dedi.