Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oluyor - Son Dakika

Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oluyor

6 saat önce

Muğla ve ilçelerinde etkili olan sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.

Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oluyor, System.String[]

Muğla ve ilçelerinde etkili olan sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.

Muğla Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Menteşe ilçesine son 24 saatte metrekareye 54,8 kilogram yağış düştü. İlçede, gece saatlerinden itibaren etkisi gösteren kuvvetli yağış ve fırtınada ağaçlar devrildi. Belediye ekipleri, devrilen ve devrilmesi muhtemel ağaçları kaldırdı. Kentte sabaha karşı etkisini artıran gök gürültülü sağanak nedeniyle cadde, sokak ve yollarda su birikintileri meydana geldi.

Yoğun su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda halk yürümekte güçlük çekti. Sürücülerin de zor anlar yaşadığı ilçede, çok sayıda hasarlı trafik kazası oldu.

Ortaköy, Yaraş, Karabağlar mahallelerinde yolların suyla dolması sonucu, sürücüler ve yayalar zor durumda kaldı. Bazı yerlerde tarım arazileri de sulara gömüldü.

Bodrum'da rüzgarın saatteki hızı 50 kilometreyi buldu. Açık denizde etkisini artıran rüzgar nedeniyle oluşan dalgalarla deniz suyu kıyıdaki iş yerlerinin balkonlarına kadar yükseldi, bazı iskeleler zarar gördü. Sahil bandına biriken çakıl ve odun parçaları, kepçelerle temizlendi.

Fırtına seralara zarar verdi

Seydikemer ilçesi Karadere Mahallesi'nde etkili olan şiddetli fırtına, bazı seralara zarar verdi. Çiftçiler yağışa rağmen yırtılan naylonları tamir etmek için mücadele etti.

Milas ilçesinde de Balavca Deresi'nin yanındaki istinat duvarı çöktü. Yola da zarar veren duvarın bulunduğu bölgede, çalışma başlatıldı. Çiftçilerden Ramazan Karakaya, seralarında büyük zararlarının olduğunu dile getirdi. Özgür Alcu ise fırtınanın naylonlara ve seranın demirlerine zarar verdiğini, domatesleri kurtarmak için yağmura rağmen çalıştıklarını kaydetti.

Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Van Gölü'nde ilk kez görüldü: İnci kefali için büyük tehlike
İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu! Yağışlar cuma gününe kadar sürecek Meteoroloji'den 14 il için kuvvetli sağanak uyarısı İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü

Son Dakika Haberleri
21:41 BARTIN Yangında yaşlı kadın yanarak, öldü - Son Dakika
21:41 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay (3) - Son Dakika
21:40 PFDK'dan Van Spor FK'ye 16 bin lira ceza - Son Dakika
21:40 Esenler'de otomobil yol ortasında alev aldı - Son Dakika
21:40 Trabzon ve Giresun'da orman yangınları - Son Dakika
20:47 İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü - Son Dakika
20:42 Yol verme nedeniyle tartıştığı kamyon şoförünü darp etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 21:43:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]