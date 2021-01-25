Muğla 'da kuvvetli yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi, sokaklar dereye döndü.

MUĞLA'da etkili olan fırtına ve yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağmur nedeniyle caddeler göle döndü. Derelerin taşmasıyla tarım arazileri sular altında kaldı.

Muğla ve ilçelerinde dün gece saatlerinden itibaren etkisini artıran rüzgarın hızı saatte 65 kilometreye kadar ulaştı. Buna bir de ardından başlayan sağanak yağmur eklenince hayat olumsuz etkilendi. Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de şiddetli sağanak yağmur nedeniyle Kötekli, Muslihittin, Akyol, Emirbeyazıt mahallelerinde cadde ve sokaklar dereye döndü. Yeniköy Mahallesi'nde yollarda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle araçlar geri dönmek zorunda kaldı.

- Muğla