Muğla'da kuvvetli yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi, sokaklar dereye döndü - Son Dakika

Muğla'da kuvvetli yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi, sokaklar dereye döndü

Muğla\'da kuvvetli yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi, sokaklar dereye döndü
Son Güncelleme: 25.01.2021 18:27

Muğla'da kuvvetli yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi, sokaklar dereye döndü.

Muğla'da kuvvetli yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi, sokaklar dereye döndü.

MUĞLA'da etkili olan fırtına ve yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağmur nedeniyle caddeler göle döndü. Derelerin taşmasıyla tarım arazileri sular altında kaldı.

Muğla ve ilçelerinde dün gece saatlerinden itibaren etkisini artıran rüzgarın hızı saatte 65 kilometreye kadar ulaştı. Buna bir de ardından başlayan sağanak yağmur eklenince hayat olumsuz etkilendi. Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de şiddetli sağanak yağmur nedeniyle Kötekli, Muslihittin, Akyol, Emirbeyazıt mahallelerinde cadde ve sokaklar dereye döndü. Yeniköy Mahallesi'nde yollarda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle araçlar geri dönmek zorunda kaldı.


- Muğla
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Muğla'da kuvvetli yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi, sokaklar dereye döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da kuvvetli yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi, sokaklar dereye döndü - Son Dakika
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