Son Dakika Haberleri: Muğla'da sağanak yağış etkili oldu
Son Dakika Güncel Haber

Muğla'da sağanak yağış etkili oldu

1 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sabaha karşı 05.00 sıralarında kuvvetlenen ve 1 saat süren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda, yollarda su birikintileri oluştu.

Muğla'da sağanak yağış etkili oldu

Menteşe, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 06:43 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu: Hamidiye suyun satışları arttı, yok satıyor
Yenimedya CEO'su Sümeyra Teymur, dijital medyadaki başarı sırlarını anlattı Burhan Kuzu "Hamidiye Su sağlıklı değil" dedi sosyal medyada tepki gördü Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 08:09:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'da sağanak yağış etkili oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]