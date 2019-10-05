Muğla'da sağanak yağış etkili oldu
1 saat önce
Muğla'nın Menteşe ilçesinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 06:43 Kaynak: AA
Muğla'nın Menteşe ilçesinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sabaha karşı 05.00 sıralarında kuvvetlenen ve 1 saat süren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda, yollarda su birikintileri oluştu.
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