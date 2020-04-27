Muğla'da sağlık çalışanlarının dansı sosyal medyada ilgi gördü - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 2 sağlık çalışanının sosyal medyada paylaşılan yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için giydikleri kıyafetlerle dans ettikleri görüntü ilgi çekti.

Ölüdeniz Mahallesi'nden konuşlu 112 Acil Sağlık ekibinde görevli 2 sağlık çalışanı, özel kıyafetli ve maskeli olarak nöbet çıkışı müzik eşliğinde dans etti.

Cep telefonuyla kaydedilip sosyal medyada paylaşılan, ikilinin ayaklarını birbirine vurarak yaptıkları dans görüntüsü ilgi gördü.

Kovid-19 salgını nedeniyle yoğun ve stresli günler geçiren sağlık çalışanlarının moral bulmak için yaptıkları dans, kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlenip beğenildi.