Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gencer, hastane ve sorumlu oldukları tüm sağlık teşkilatlarında malzeme eksiği bulunmadığını bildirdi.

Gencer, yazılı açıklamasında, hastaneler ve sorumlu oldukları tüm sağlık teşkilatlarında ihtiyaç olan başta maske olmak üzere tüm kişisel koruyucu ekipmanların Sağlık Bakanlığı ve Müdürlüğe bağlı kurumlar tarafından düzenli olarak tedarik edilerek dağıtıldığını belirtti.

Müdürlüğün ve hastanelerin satın alma birimleri ve satın alma kanallarının da işlediğini, personellerin çalıştığı birim ve görev yerlerine uygun riskler göz önünde bulundurularak, kişisel koruyucu ekipmanlarının kısıtlanmadan verildiğini ifade eden Gencer, şunları kaydetti:

"Müdürlüğümüze yapılmış başvuru, edilmiş talep ve yerine getirilmemiş hiçbir alım isteği yoktur. Malzeme eksikliğinin gündeme getirilmiş olmasını, vatandaşı tedirgin etmek ve mevcut sağlık kuruluşlarına olan güveni sarsmaya yönelik girişimler olarak değerlendirmekteyiz. Koronavirüs salgınıyla mücadelede Sağlık Bakanlığımız ve İl Sağlık Müdürlüğümüz gerekli tedbir ve önlemleri almış ve almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunulur. "