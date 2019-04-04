Son Dakika Haberleri: Muğla'da Sahte İçki Operasyonu

Muğla'da Sahte İçki Operasyonu

17 dakika önce

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, sahte içki operasyonu düzenlendi.

Muğla'da Sahte İçki Operasyonu, System.String[]
Muğla'nın Ortaca ilçesinde, sahte içki operasyonu düzenlendi.

Muğla Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Dalaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sahte içki üretildiği ihbarı üzerine belirlenen iki adrese operasyon düzenledi.

D.G'nin evinde yapılan aramalarda, 140 litre içki yapımında kullanılan etil alkol, el yapımı içki ve bir miktar esrar ele geçirildi.

A.Ç'nin evinde de varillere kurulan düzenek, çok miktarda etil alkol, el yapımı içki ve esrar ele geçirildi.

Sahte içkilere ve uyuşturucuya el konuldu, D.G. ve A.Ç. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:31 Kaynak: AA

Kaçakçılıkla Mücadele, Ortaca, Muğla, Güncel
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