Son Dakika Haberleri: Muğla'da sahte içki operasyonu
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Muğla'da sahte içki operasyonu

55 dakika önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 bin 849 şişe sahte içki ele geçirildi.

Muğla'da sahte içki operasyonu, System.String[]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 bin 849 şişe sahte içki ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde bir depoda sahte içki bulunduğunu tespit etti.
Depoya düzenlenen operasyonda 6 bin 849 şişe sahte içki ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli A.K. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:04 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Marmaris, Muğla, Güncel
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