Son Dakika Haberleri: Muğla'da sahte içki operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Muğla'da sahte içki operasyonu

38 dakika önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonda 26 şişe etil alkol ele geçirildi.

Muğla'da sahte içki operasyonu, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonda 26 şişe etil alkol ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, kaçak alkol üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.
Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü mevkisindeki bir eğlence merkezine düzenlenen operasyonda, sahte içki yapımında kullanılan bir buçuk litrelik 26 şişe etil alkol ele geçirildi.
İş yeri sahibi V.B. gözaltına alındı.
Fethiye, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:03 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bartın'da terör örgütü DAEŞ operasyonu Alkollü sürücüyle polis arasında ilginç diyalog: Kız arkadaşım çok istedi kıramadım Ankara'da 'avcı kız' operasyonu: 125 gözaltı 271 milyon sahte Amerikan dolarıyla ilgili FETÖ detayı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 15:41:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'da sahte içki operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]