Muğla'da sahte içki operasyonu
38 dakika önce
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonda 26 şişe etil alkol ele geçirildi.
Muğla Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:03 Kaynak: AA
'nın Fethiye
ilçesinde düzenlenen operasyonda 26 şişe etil alkol ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, kaçak alkol üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Ölüdeniz Mahallesi
Hisarönü mevkisindeki bir eğlence merkezine düzenlenen operasyonda, sahte içki yapımında kullanılan bir buçuk litrelik 26 şişe etil alkol ele geçirildi.
İş yeri sahibi V.B. gözaltına alındı.
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