Son Dakika Haberleri: Muğla'da sahte içki operasyonu
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Muğla'da sahte içki operasyonu

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmeye hazır 2 bin 400 litre sahte içki ele geçirildi.

Muğla'da sahte içki operasyonu, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmeye hazır 2 bin 400 litre sahte içki ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte alkol satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Üzümlü Mahallesi'nde sahte alkol üretilerek piyasaya sürülmeye hazırlandığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, iki adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 2 bin 400 litre şarap ile içkiyi doldurdukları çok sayıda bandrollü boş şişe ele geçirdi.

Operasyonda M.O, S.I. ve T.I. gözaltına alındı.

Fethiye, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 08:00 Kaynak: AA
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