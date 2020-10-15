Muğla'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Çömlekçi Mahallesi'ndeki iki adrese düzenlenen operasyonda, 44 litre sahte içki ele geçirildi.

Fransa'da eski cerrah hakkında 312 kişiye tecavüz ve cinsel tacizden soruşturma açıldı

Kan grubu "0" olan kişilerin koronavirüse yakalanma ve hastalığı ağır geçirme riski daha az