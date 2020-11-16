Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonu: 28 gözaltı - Son Dakika

Ayrıca 8 tarihi eser sikke, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 şarjör, 21 fişeğe de el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile bağlı grup amirlikleri ekipleri, sahte içki ve gümrük kaçağı ürün sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Muğla 'da düzenlenen sahte içki, gümrük kaçağı ürün ve tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheli hakkında cezai işlem uygulandı.

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